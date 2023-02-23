Днем в четверг, 23 февраля, в Киевской области во время воздушной тревоги жители слышали взрывы. В областной военной администрации сообщили подробности.

Об этом говорится в сообщении Киевской ОВА, обнародованном в телеграм-канале.

Сообщается, что в области сработало ПВО во время тревоги.

Также в сети писали, что взрывы слышали и в Киеве, где тоже была тревога.

В настоящее время в Киеве и Киевской области нет тревоги.

Напомним, по оценкам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, 24 февраля Украину ожидают максимум ракетные удары, но не вторжение на новых направлениях.

Также ранее Буданов спрогнозировал планы РФ на 23-24 февраля. По его словам, в эти дни планируется "небольшой ракетный удар".

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