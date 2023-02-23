На фоне опасений массированного ракетного удара России 23-24 февраля в столице некоторые компании перевели своих сотрудников на удаленку.

Об это рассказали сотрудники IT-компании.

"У нас в компании и так можно было работать удаленно и приезжать в офис по желанию, но именно 23-24 февраля попросили не ехать и оставаться в безопасном месте", - сообщили там.

К примеру, одна из языковых школ предупредила клиентов о том, что до конца недели будет работать дистанционно.

"Из-за того, что в период с 23 по 25 февраля увеличивается риск ракетных обстрелов, компания решила перевести учебный процесс на дистанционный формат".

Напомним, школы Черкасс, Ровно и Нежина на два дня перейдут на дистанционку из-за годовщины вторжения РФ.

Ранее в Минобразования призывали все школы перейти на дистанционку с 22 по 24 февраля.

Между тем, школы Киева 22-24 февраля будут работать в смешанном формате.

Война в Украине продолжается уже 365-й день. Мы следим за новостями 23 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 364-го дня войны. Утром РФ ударила по промышленному предприятию в Харькове, ранения получили два человека. Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ увеличивает численность личного состава на тех направлениях, где ведет наступление. Также вчера продолжился публичный конфликт между куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным и минобороны РФ.

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