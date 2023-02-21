Обучение в столице 22-24 февраля будет осуществляться в смешанном формате и не будет полностью дистанционным.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

"Именно в таком режиме 404 школы Киева работают с начала учебного года", - сообщают в КГГА.

Также власти Киева напомнили, что в период с 22 по 24 февраля, как и в другие дни, "необходимо четко соблюдать правила безопасности и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги".

Напомним, Минобразования рекомендовало школам Украины перейти на дистанционное обучение с 22 по 24 февраля из-за угрозы ракетных ударов.

Ранее в Черкассах, Ровно и Нежине Черниговской области местные власти объявили о переводе на дистанционное обучение школ из-за возможных ударов 24 февраля.

Как сообщалось, в оперативном командовании "Юг" сообщили, что новая массированная ракетная атака может произойти 24 февраля.

Война в Украине продолжается уже 363-й день. Мы следим за новостями 21 февраля в своем онлайне.

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