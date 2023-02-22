В следующие два дня, 23 и 24 февраля, температура в ночное время на востоке Украины упадет до -10...-15 градусов, в большинстве регионов - до -4...-11 градусов, на западе и юге - до -1...-5 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

По ее словам, две ближайшие ночи будут в Украине самыми холодными. А с 25 февраля потеплеет, отметила Диденко.

Завтра днем в Украине ожидается сухая, солнечная, погода. Только на юге Крыма возможны небольшие осадки, рассказала синоптик.

Сильного ветра не будет. Днем температура воздуха на западе Украины составит +2...+8 градусов, на востоке -4...-8 градусов, на остальной территории от 3 мороза до 2 градусов тепла.

По данным синоптика, в четверг в Киеве будет сухо, в основном солнечно и холодно. Ночью ожидается -5...-7 градусво, днем - -1...-3 градуса. Следующая ночь в столице тоже ожидается морозная. В субботу, 25 февраля, потеплеет до +8...+10 градусов.

"Начало марта обещает в Украине умеренную, не низкую температуру воздуха с периодическими осадками и временами порывистым ветром", - пишет Наталья Диденко.

Напомним, харьковский сурок Тимка Третий спрогнозировал наступление весны в середине марта. Предсказания погоды с помощью сурка - традиция биостанции в Гайдарах под Змиевым Харьковской области.

Также мы писали, что на этой неделе в Украине ударят 19-градусные морозы.