Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото обитателей зоны отчуждения ЧАЭС. Часть снимков сделана фотоловушками проекта "Полесье – дикая природа без границ".

Фото появились в Фейсбуке организации.

На одном снимке рысь спешит по делам.

На другом потягивается куница. Эти милые потягушки не должны вводить в заблуждение: куница опытный охотник и легко убивает белок, ужей, лягушек, мелких грызунов, даже зайцев и некоторых птиц.

На третьем - волк со снегом на носу. Видимо, перед тем как попасть в объектив, он вынюхивал следы добычи.

Лошадь Пржевальского добывает сухую траву из-под снега. Они выгребают ее копытами или скусывают побеги, торчащие над снежным настом.

Нормальная температура тела у куропаток – 45 градусов. Она поддерживается на таком уровне даже зимой, до каких бы минусов ни падал столбик термометра. Пока не выпал глубокий снег, куропатки ночуют группами по 5-10 особей. Укрываются такие компании в низменностях и густых кустарниках – там, где нет ветра и можно сэкономить тепло. После обильных снегопадов полевые курочки выкапывают для себя лежанки с открытым верхом. Спят в них по несколько особей, согревая друг друга. Если снег рыхлый, то птицы ночуют поодиночке. В снежной массе курочка выкапывает тоннель, в конце которого проводит ночь в тепле и сохранности.

Группа кабанов в поисках пропитания.

Также заповедник опубликовал фото реки в зоне отчуждения.

Ранее Чернобыльский заповедник публиковал фото редкой птицы, чьи гнезда в зоне отчуждения ЧАЭС никто не видел.

Также заповедник приводил фото енотовидной собаки в снегу зоны отчуждения.