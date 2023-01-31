Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал серию фото европейского лося в зарослях зоны отчуждения ЧАЭС.

Фотографии появились в Фейсбуке организации.



Европейский лось занесен в Красную книгу Украины. Однако на заповедной территории этот представитель семьи оленевых – совсем нередкое животное. Сотрудники заповедника и других организаций зоны отчуждения встречают лосей не только в лесах и на полянах, но и в бывшем городе Припять или окрестностях Чернобыля.

В заповеднике есть самцы, самки с лосятами и лоси-подростки.

В других странах лоси населяют леса, заросли по берегам степных рек и озер, в лесотундре держатся по березнякам и осинникам. В степи и тундре летом встречаются и вдали от леса, иногда на сотни километров. Большое значение для лосей имеет наличие болот, тихих рек и озер, где летом они кормятся водной растительностью и спасаются от жары. Зимой для лося необходимы смешанные и хвойные леса с густым подлеском. В той части ареала, где высота снежного покрова менее 30-50 см, лоси живут оседло; там, где она достигает 70 см, на зиму совершают переходы в менее снежные районы.

На днях заповедник публиковал фото редкой птицы, чьи гнезда в зоне отчуждения ЧАЭС никто не видел.

Также он показывал снимок выдры во время зимней рыбалки на льду реки.