Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото полевого луня. Ученые до сих пор не могут подкрепить наблюдениями гнездование этого хищника на территории зоны отчуждения ЧАЭС, хотя в полете его здесь видели не раз.

Снимки появились в Фейсбуке организации.

Полевого луня их семейства ястребиных видят возле Чернобыля нечасто, во время весенней, а больше осенней, миграций.

Эта птица распространена в северном полушарии. Предпочитает открытые пространства: степи, сфагновые болота, заросшие прибрежные луга, вырубки, мелководные озера с густой растительностью и вересковые пустоши.

Питается лунь преимущественно мышевидными грызунами: полевками, хомяками, мышами. В районах изобилия эта мелочь может составлять до 95% всего рациона пернатого. Кроме них, полевые луни охотятся на разнообразных земноводных, рептилий и насекомых. Также они ловят зайцев, сусликов и некоторых птиц. Изредка питаются падалью.

Во время охоты лунь низко и бесшумно летит над землёй, высматривая добычу.

Ранее мы писали, что что на территории зоны отчуждения был получен сигнал от передатчика редкого ястребиного орла.

Также в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС замечали чижа необычной окраски.