Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник сообщил, что на территории зоны отчуждения получен сигнал от ястребиного орла.

Об этом сообщается в Фейсбуке организации.

В заповеднике рассказали, что с 2017 года во Франции действует проект по изучению перемещений ястребиного орла (латинское название Aquila fasciata), благодаря которому удалось выяснить, что некоторые молодые птицы совершают дальние путешествия на северо-восток: в Германию, Нидерланды и Данию.

Этот пернатый хищник имеет разорванный ареал: гнездится в Южной Европе, на большей части Африки, на Ближнем Востоке, Южной Азии и Индонезии. Вид оседлый, однако молодежь может совершать довольно длительные путешествия.

В 2019 году передатчик был надет на молодую самку, родившуюся в гнезде на юге Франции. В третьей декаде апреля 2022 года она пролетела по территории Украины через Закарпатскую, Черновицкую, Хмельницкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области, ненадолго залетела в РФ и Белоруссию и вернулась обратно.

От этого орла был получен сигнал с территории Чернобыльского заповедника. Таким образом список орнитофауны Украины и заповедника достоверно пополнился новым видом.

Ранее Чернобыльский заповедник сообщил, что начал большое многолетнее исследование волка в зоне отчуждения.

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