В центре Донецка утром 23 февраля прозвучали несколько громких взрывов. Сообщают о прилете на улице Розы Люксембург.

На видео, которое публикуют местные телеграм-каналы, видна большая воронка на газоне.

Подробности происшествия уточняются.

Вместе с тем, судя по видео, прилет был во двор музыкальной школы.

Сообщают, что детей там не было, школа не работает.

Местные телеграм-каналы сообщают, что несколько ракет были сбиты средствами ПВО.

Ранее мы публиковали видео ракетной атаки на города неподконтрольной части Донецкой области.

Также сообщалось, что 19 февраля в Донецке заявили о масштабном обстреле. Под удар попали рынок, прокуратура и библиотека.

Война в Украине продолжается уже 365-й день. Мы следим за новостями 23 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 364-го дня войны. Утром РФ ударила по промышленному предприятию в Харькове, ранения получили два человека. Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ увеличивает численность личного состава на тех направлениях, где ведет наступление. Также вчера продолжился публичный конфликт между куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным и минобороны РФ.

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