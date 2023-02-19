Утром в воскресенье, 19 февраля, российская армия нанесла ракетный удар по Дружковке Донецкой области.

Об этом сообщил губернатор Павел Кириленко в своем телеграм-канале.

"Повредили по меньшей мере две многоэтажки и частные автомобили. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала", - написал он.

Напомним, в начале недели РФ нанесла ракетный удар по Дружковке и Покровску. Пострадали больница, дома и детсад.

Также мы писали, что 5 февраля россияне нанесли два ракетных удара по Дружковке.

Тем временем война в Украине продолжается уже 361-й день. Мы следим за новостями 19 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 360-го дня войны. В Мюнхене началась конференция по безопасности. Там вице-президент США заявила, что не ждет ничего хорошего от ближайшей перспективы войны в Украине. Столтенберг сказал, что риск эскалации конфликта в нашей стране несопоставим с опасностью, которая может возникнуть в случае победы РФ. Сунак пообещал Украине дальнобойные боеприпасы и систему ПВО.

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