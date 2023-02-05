Ночью россияне нанесли два ракетных удара по Дружковке: ранены пять человек, повреждены четыре многоэтажки и детсад.

Об этом сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко.

Кроме того, в Курахово прямым попаданием поврежден магазин, также пострадали два многоквартирных дома и сооружение предприятия.

Утром попали под обстрел окрестности коксохимзавода в Авдеевке.

На Горловском направлении под огнем оказался Часов Яр - повреждено по меньшей мере семь жилых домов и здание предприятия. Напряженная ситуация в Соледарской громаде: повреждены три дома в Раздоловке и еще три в Васюковке.

На Лисичанском направлении один человек погиб в Ямполе Лиманской громады. Всего за сутки погибли четверо жителей Донбасса, ранены еще 11.

Ранее мы писали, что на днях российские войска ударили из "Градов" по Торецку Донецкой области. В результате погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Война в Украине продолжается уже 347-й день. Мы следим за новостями 5 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 346-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что Россия сосредотачивает наступательные силы на востоке Украины, но южный регион всегда остается у них в поле зрения. Вчера состоялся крупный обмен пленными, в рамках которого Украина вернула домой 116 человек, а РФ - 63.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".