Последствия обстрела Херсонской области. Фото: t.me/khersonskaODA

Во вторник, 28 февраля, в Херсонской области увечилось количество погибших в результате обстрела российской армией - два человека погибли, еще один травмирован.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

По ее данным, в результате попадания снаряда вблизи жилого дома в Херсоне погиб мужчина, о чем ранее сообщалось.

"Еще одного гражданского, попавшего под обстрел поселка, пытались спасти медики, однако его травмы оказались не совместимыми с жизнью", - заявили в прокуратуре.

Одна женщина получила ранения.

Кроме того, в Херсоне и окрестностях повреждены дома, линии электропередачи, газопроводы, теплосеть, автотранспорт.

По данным облпрокуратуры, начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов войны, соединенного с умышленным убийством (ч.2 ст.438 Уголовного кодекса Украины).

Херсонщина попала под обстрел

Последствия обстрела Херсонской области

Последствия обстрела Херсонской области

Последствия обстрела Херсонской области

Последствия обстрела Херсонской области

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