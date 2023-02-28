Во вторник, 28 февраля, в Херсонской области увечилось количество погибших в результате обстрела российской армией - два человека погибли, еще один травмирован.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

По ее данным, в результате попадания снаряда вблизи жилого дома в Херсоне погиб мужчина, о чем ранее сообщалось.

"Еще одного гражданского, попавшего под обстрел поселка, пытались спасти медики, однако его травмы оказались не совместимыми с жизнью", - заявили в прокуратуре.

Одна женщина получила ранения.

Кроме того, в Херсоне и окрестностях повреждены дома, линии электропередачи, газопроводы, теплосеть, автотранспорт.

По данным облпрокуратуры, начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов войны, соединенного с умышленным убийством (ч.2 ст.438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ночью россияне ударили по Днепропетровской области. Разрушены дома, повреждены отель и электросети.

Кроме того, губернатор Виталий Ким рассказал, почему РФ переносит новую ракетную атаку по Украине.