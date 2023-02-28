Губернатор Николаевской области Виталий Ким сообщает, что россияне готовы к нанесению нового ракетного удара уже с пятницы, но переносят его благодаря действиям ВСУ и ГУР.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Они технически готовы с пятницы для нанесения очередного ракетного удара. К счастью, его переносят из-за противодействия наших Вооруженных сил", - сообщил он.

По его словам, россияне осуществляют доразведку, меняют тактику, поэтому Украине сложнее просчитать, что они планируют.

Напомним, вчера Ким призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу. Он говорил, что "что-то намечается".

Также вчера оперкомандование "Юг" заявило, что в Украине высока вероятность ракетных ударов, РФ вывела в море носитель "Калибров".

Сегодня в своей сводке Генштаб ВСУ повторил, что в Украине сохраняется значительная угроза ракетных ударов.

Кроме того, вчера представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк сказал, что российская армия наращивает количество штурмовиков у границ с Украиной. Их планируется задействовать на важнейших направлениях, где РФ пытается вести наступление.

А украинская разведка сообщила о новой тактике ракетных ударов россиян и рассказала, с чем она связана.

Также напомним, что Украина позапрошлой ночью подверглась атаке "Шахедов". Под ударом был Хмельницкий, где погибли два человека, над Киевом сработала ПВО.