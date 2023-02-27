Российские войска снова меняют тактику ракетных ударов по Украине. Это связано с тем, что армия РФ "учится на ошибках" и с дефицитом ракетного вооружения.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк в комментарии "РБК-Украина".

"Во-первых, они действительно учатся на своих ошибках. Во-вторых, у них заканчиваются не только высокоточные ракеты, а ракетное вооружение в целом", - сказал он.

По данным ГУР, у Москвы осталось менее сотни высокоточных крылатых ракет, которые чаще всего используются при обстрелах. В частности, речь идет о ракетах "Калибр", Х-101, Х-555.

Черняк уточнил, что в общем у России есть еще тысячи, ракет, однако они используют их гораздо больше, чем производят.

А те старые ракеты, которые есть на вооружении у РФ, или не долетают из-за неисправности, или имеют ограниченный радиус поражения.

Представитель разведки также добавил, что 95% сухопутных войск РФ так или иначе участвуют в войне, но не достигают какого-то стратегического успеха, поэтому российская армия решила увеличить свой наступательный потенциал с помощью авиации.

Также в украинской разведке отмечают, что российская армия не отказалась от идеи уничтожить энергосистему Украины.

"Вместе с энергетикой враг хочет уничтожить и топливно-энергетический сектор, чтобы остановить поставки нефтепродуктов", - сообщили в ГУР.

Напомним, сегодня ГУР заявила, что Россия накапливает штурмовую авиацию у границ с Украиной.

Также сообщалось, что в Украине высокая вероятность ракетных ударов, РФ вывела в море носитель "Калибров".

Кроме того, Ким призвал украинцев не игнорировать сегодня воздушную тревогу.