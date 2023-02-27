Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призывает украинцев не игнорировать сегодня, 27 февраля, воздушную тревогу.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Кима, сегодня "что-то намечается".

Напомним, оперкомандование "Юг" заявило, что в Украине высока вероятность ракетных ударов, РФ вывела в море носитель "Калибров".

Кроме того, представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк сказал, что российская армия наращивает количество штурмовиков у границ с Украиной. Их планируется задействовать на важнейших направлениях, где РФ пытается вести наступление.

Также сообщалось, что Украина подверглась атаке "Шахедов" этой ночью. Под ударом был Хмельницкий, над Киевом сработала ПВО. Всего ВСУ ночью уничтожили 11 дронов-камикадзе.

Война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 368-го дня войны. Украинская разведка заявляет, что украинское контрнаступление начнется весной, его цель - перерезать сухопутный коридор в Крым. А затем освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. В свою очередь россияне наращивают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения

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