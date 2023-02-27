Сегодня, 27 февраля, Россия вывела в Черное море подводный ракетоноситель с четырьмя "Калибрами" на боевое дежурство, есть высокая вероятность нанесения врагом ударов.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook.

"Корабельная группировка врага в Черном море держится на безопасном расстоянии от контролируемого Украиной берега. Сейчас это 6️ кораблей, среди которых выведен утром 1️ подводный ракетоноситель, снаряженный 4️ ракетами типа "Калибр", - говорится в сообщении.

По данным командования, россияне продолжают воздушную разведку, анализ активности авиации и предыдущих ночных дроновых атак свидетельствует о высокой вероятности ракетных ударов.

Также военные призывают, быть бдительными и не пренебрегать мерами безопасности, оперативно реагировать на предупреждение о воздушной тревоге.

Напомним, за ночь по Украине было выпущено до 14 БПЛА, одиннадцать из них уничтожены. Запускались дроны с северного направления. Над Киевом было сбито девять беспилотников.

Война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 368-го дня войны. Украинская разведка заявляет, что украинское контрнаступление начнется весной, его цель - перерезать сухопутный коридор в Крым. А затем освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. В свою очередь россияне наращивают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.