CNN со ссылкой на источники сообщил о неудачном испытании российской межконтинентальной ракеты во время визита Байдена в Киев. Bloomberg данную информацию опровергает.

"По словам официальных лиц, испытание тяжелой ракеты "Сармат", прозванной на Западе Satan II и способной доставлять несколько ядерных боеголовок, потерпело неудачу", - говорится в сообщении CNN.

Если бы пуск был удачным, об этом бы упомянул Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию, сообщили источники.

Эту информацию позже опроверг Bloomberg. Там со ссылкой на американского чиновника сообщили, что никакие пуски в этот день российской стороной не совершались.

Ранее в ВСУ заявили, что воздушная тревога во время визита Байдена в Киев прозвучала из-за взлета российского истребителя МиГ-31.

Также отметим, что Вашингтон предупредил Москву о предстоящем визите президента США Джо Байдена в Киев. Это было сделано за несколько часов до отправления. Это подтвердил Белый дом.

"Страна" подробно рассказывала, как прошел визит Байдена в Украину и что он заявил в Киеве.