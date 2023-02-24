В Черное море вышел российский фрегат-носитель крылатых ракет.

Об этом сообщает в пятницу, 24 февраля, оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook.

По данным командования, в Черном море корабельная группировка по сравнению с утром увеличена вдвое - это уже восемь кораблей, среди которых на боевое дежурство выведен и один надводный ракетоноситель - фрегат, снаряженный восемью "Калибрами".

"На фоне определенной активности вражеской авиации это может свидетельствовать о подготовке к ракетной атаке, а также ударов дронами", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что до вечера 24 февраля в Черном море не наблюдалась активность российских ракетоносителей. Однако ракетные и дроновые атаки не исключаются как сегодня, так и после 24 февраля, сообщили в командовании "Юг".

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