Израиль до сих пор не помог Украине с системой раннего оповещения о воздушных атаках.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в интервью The Times of Israel.

Ранее министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в ходе визита в Киев подтвердил, что Израиль поможет Украине с созданием такой системы, и сообщил, что она может быть развернута в течение четырех месяцев.

"Мы публично говорим об этом уже шесть месяцев. Это не что-то такое, о чем мы говорим секретно. Нам было обещано, что мы получим ее, но пока этого нет", - сказал он.

Напомним, сейчас воздушная тревога включается сразу по всем северным областям, как только в Беларуси поднимаются российские самолеты.

В то же время в таких ситуациях в Израиле работают мощные радары. С их помощью можно определить, куда летит ракета. Благодаря этому сирена включается секторально в определенном месте. Также она дает специальный сигнал – он указывает, сколько минут есть у населения, чтобы пройти до укрытия.

Ранее мы писали, что Израиль передаст Украине систему предупреждения об атаках ракет и дронов для гражданского населения.

Также мы сообщали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил возможности поставок Украине систем ПВО "Железный купол".