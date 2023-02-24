"Не могу подставить". Зеленский не стал отвечать на вопрос об израильских ударах по Ирану
Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос об ударах израильских беспилотников по иранским военным заводам, которые производят оружие, поставляемое России.
На пресс-конференции у президента спросили, помогли ли Украине эти удары. Зеленский сказал, что не может ответить на этот вопрос, так как "не может подставить" начавшееся улучшение отношений Украины и Израиля.
Ранее посол Израиля в Германии Рон Просор заявил, что Израиль поддерживает Украину гораздо масштабнее, чем об этом говорится публично.
Также Израиль пообещал поддержать "мирную инициативу" Украины в рамках ООН.
Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.
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