Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос об ударах израильских беспилотников по иранским военным заводам, которые производят оружие, поставляемое России.

На пресс-конференции у президента спросили, помогли ли Украине эти удары. Зеленский сказал, что не может ответить на этот вопрос, так как "не может подставить" начавшееся улучшение отношений Украины и Израиля.

Ранее посол Израиля в Германии Рон Просор заявил, что Израиль поддерживает Украину гораздо масштабнее, чем об этом говорится публично.

Также Израиль пообещал поддержать "мирную инициативу" Украины в рамках ООН.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных событиях последних суток.