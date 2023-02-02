Иран официально обвинил Израиль в атаке дронов на военный объект провинции Исфахан.

Об этом заявил полпред Тегерана в ООН Амид Саид Иравани, передает агентство ISNA.

В письме к генсеку организации Антониу Гутерришу он пишет, что в нападении виновен "сионистский режим".

"Иран имеет законное и неотъемлемое право обеспечивать свою национальную безопасность и жестко реагировать на любые угрозы или правонарушения со стороны сионистского режима всякий раз, когда он сочтет это необходимым", - пишет Иравани.

Иран призывает Совбез ООН осудить воинственные заявления израильских властей.

Ранее о том, что за атакой стоит Израиль, писали американские СМИ. Сам Тель-Авив этого не подтверждал. Также представитель Пентагона заявил о непричастности США к атаке.

Напомним, в ночь на 29 января беспилотники атаковали город Исфахан в Иране. Незначительные повреждения получила крыша неназванного военного объекта. СМИ сообщали, что дроны попали по военному складу и заводу по производству моторного масла.

Один из трех беспилотников был сбит системой ПВО, два других взорвались после того, как попали в специальные ловушки.

Хотя израильская газета The Jerusalem Post написала, что удары по складу боеприпасов в иранском городе Исфахан были "феноменально успешными".

Также Иран вызывал украинского представителя из-за комментариев Михаила Подоляка по поводу атаки беспилотников.