Американцы заявили, что не принимали участия в нападении дронов на иранский город Исфахан.

Об этом пишет Reuters.

"Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану, но отказался от дальнейших комментариев", - пишет агентство.

При этом, судя по всему, за акцией стоит Израиль, сообщил агентству неназванный официальный представитель США.

Напомним, вечером 28 января, прогремели взрывы в иранском городе Исфахан, куда, по заявлениям местных властей, был налет дронов неизвестного происхождения. СМИ сообщали, что попали по военному складу и заводу по производству моторного масла.

Позже Минобороны Ирана опровергло крупный ущерб от ночной атаки неизвестных беспилотников. Министерство сообщило, что один из трех беспилотников, атаковавших комплекс по производству военного оборудования, был сбит системой ПВО. Два других взорвались после того, как попали в специальные ловушки.

Также американские СМИ и вчера написали о том, что эти беспилотники запускал Израиль. Но официально это не подтверждено ни одной из сторон.

После этого израильская газета The Jerusalem Post написала, что удары по складу боеприпасов в иранском городе Исфахан были "феноменально успешными".