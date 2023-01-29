Появились первые фото беспилотников, которые вчера вечером атаковали город Исфахан в Иране.

В Иране признали незначительные повреждения крыши неназванного военного объекта, что подтверждается фотографиями.

Один из трех беспилотников, атаковавших комплекс по производству военного оборудования, был сбит системой ПВО. Два других взорвались после того, как попали в специальные ловушки.

Также местное телевидение показало место на крыше ангара, куда попали дроны и сами сбитые беспилотники.

Напомним, ранее американские медиа сообщили, что эти беспилотники запускал Израиль, но официально это не подтверждено ни одной из сторон.

Атаку дронов на объект в иранском городе Исфахан провел Израиль, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на "официальных лиц США и людей, знакомых с операцией".

"Израиль нанес удар беспилотником по оборонному комплексу в Иране, поскольку США и Израиль ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана", - пишет авторитетное американское издание.

Отметим, что в Исфахане действует экспериментальный ядерный реактор и завод по обогащению урана, но наносился ли удар по нему - не сообщается. Арабские медиа сообщают, что целью был склад баллистических ракет.

В Израиле сообщают о феноменальном успехе атаки беспилотников.