Иран вызвал временного поверенного в делах Украины из-за комментариев советника главы Офиса президента Михаила Подоляка по поводу недавней атаки беспилотниками.

Об этом со ссылкой на информационное агентство Tasnim сообщает Reuters.

"Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала", - написал Подоляк.

Напомним, в ночь на 29 января беспилотники атаковали город Исфахан в Иране. Незначительные повреждения получила крыша неназванного военного объекта. СМИ сообщали, что дроны попали по военному складу и заводу по производству моторного масла.

Один из трех беспилотников был сбит системой ПВО, два других взорвались после того, как попали в специальные ловушки.

Хотя израильская газета The Jerusalem Post написала, что удары по складу боеприпасов в иранском городе Исфахан были "феноменально успешными".

По данным американских СМИ, беспилотники запускал Израиль, но официально это не подтверждено ни одной из сторон.

А представитель Пентагона заявил о непричастности США к атаке.

"Страна" анализировала это событие в итогах за 29 января.