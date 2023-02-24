Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос - принял ли он предложение президента Турции Эрдогана сесть за стол переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в пятницу, 24 февраля.

Президент Украины заявил, что просил Эрдогана об этом ещё до войны. Но тогда турецкий президент не смог организовать эту встречу.

"Теперь он говорит, что может организовать эту встречу. Но уже мы не можем. Уже не с кем говорить", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры с президентами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Эрдоган заявил Зеленскому о готовности своей страны к посильному вкладу в приближение мира и урегулирование ситуации на основе прекращения огня и диалога.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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