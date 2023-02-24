Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, приуроченной к годовщине вторжения РФ, не ответил по сути на вопрос - не жалеет ли он, что до вторжения убеждал всех, что войны не будет. И не чувствует ли он личную ответственность за то, что украинцы не знали реальной информации об угрозе войны.

Такой вопрос на пресс-конференции задавала журналистка подконтрольного экс-президенту Украины Петру Порошенко 5 канала.

Зеленский сказал лишь, что 24 февраля был в Киеве. И что он приложил все усилия, чтоб деоккупировать территории.

"Смысл в том, что мы победим с таким президентом, который есть. А вот с тем, что был, мы не победили", - сказал Зеленский, имея в виду Петра Порошенко и подписанные им Минские соглашения.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что победа Украины будет уже в этом году, если все, включая западных партнёров, будут выполнять в полном объёме "домашнюю работу".

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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