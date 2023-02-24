За год с момента вторжения РФ в Украину российские миллиардеры потеряли 20% своего состояния.

Об этом сообщает Bloomberg .

По состоянию на 23 февраля 2022 года 23 российских миллиардера, входивших в число 500 самых богатых людей мира, имели совокупный собственный капитал в размере 339 миллиардов долларов.

Год спустя они потеряли 67 миллиардов долларов из своего коллективного состояния, что составляет падение на 20%.

Наибольшие потери понес Алексей Мордашов, основной владелец ПАО "Северсталь", одного из крупнейших производителей стали в России - минус 6,7 миллиарда долларов с начала войны. Но с отметкой в 19,8 миллиарда долларов он все еще остается четвертым самым богатым человеком в РФ.

Вторым по величине падения состояния является председатель правления ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" Владимир Лисин. Он за прошлый год потерял 5,8 млрд долларов, сократив свои доходы до 20,5 млрд долларов.

Доход Андрея Гурьева с начала войны выросли на 2,1 миллиарда долларов благодаря скачку курса акций ПАО "ФосАгро", одного из крупнейших производителей фосфорных удобрений в Европе. Он является основателем компании, а его семья является самым крупным акционером.

Напомним, что Владимир Путин немалую часть своего недавнего послания Федеральному собранию посвятил российскому бизнесу, который не вывел капиталы с Запада. Он заявил, что население России с одобрением восприняло конфискацию яхт и активов таких бизнесменов. И пожурил их за недальновидность ("я же предупреждал, что будут пыль глотать").

А в декабре Институт изучения войны даже заявлял, что в РФ начали информкампанию по национализации имущества олигархов ради финансирования войны.