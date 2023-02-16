Украина национализировала заводы российского олигарха Олега Дерипаски на 10 миллиардов гривен. Бизнесмен находится в Украине под санкциями.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины на своей странице в Facebook.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, принадлежавших Дерипаске. Решение суда касается Николаевского глиноземного завода, а также добывающих компаний "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер" и "Жежеловский карьер".

Стоимость переданного Украине имущества составляет более 10 миллиардов гривен.

"Установлено, что Дерипаска, входящий в ближайшее окружение военно-политического руководства России, руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины. Таким образом российский олигарх пытался скрыть свое отношение к украинским активам", - сообщает СБУ.

СБУ разоблачила эту схему и инициировала передачу 100% российского имущества в доход Украины.

Мероприятия по национализации предприятий проводили сотрудники Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Ранее мы сообщали об аресте в Украине предприятия Дерипаски, которое является крупнейшим производителем металлургического глинозема и гидроксида алюминия.

Мы также писали о заявлении СБУ, что Украина национализировала заводы и агрохолдинг подсанкционного российского олигарха на 2 миллиарда гривен.