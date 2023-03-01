Утром 1 марта Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За минувшие сутки на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях ВСУ отбили более 85 атак.

2. Войска РФ нанесли 2 ракетных, 12 авиационных ударов и 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня.



3. Из временно оккупированного Крыма фиксируется эвакуация отдельных категорий граждан. Военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцируемые в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию.



Война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.