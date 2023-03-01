В Бахмуте на сегодняшней день все еще находится около 4500 мирных жителей, в том числе 48 детей.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Донецкой ОВА.

По данным администрации, их "невозможно эвакуировать, поскольку они живут в труднодоступных местах".

Пресс-секретарь Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко заявила, что еда, вода и лекарства в городе есть, и "люди были всем заранее обеспечены".

Ранее CNN сообщал, что ситуация в Бахмуте "намного хуже, чем сообщается официально". При этом поддержка украинской группы войск в Бахмуте зависит от контроля населенного пункта Хромово, который пытаются захватить россияне.

Тем временем командующий Сухопутными войсками Александр Сырский распорядился отправить в Бахмут дополнительные подразделения украинской армии.

Напомним, война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.