Из Купянского района Харьковской области решили в обязательном порядке эвакуировать детей и маломобильных людей.

Об этом сообщила Купянская городская военная администрация.

"Такое решение было принято 27 февраля 2023 года заседанием комиссии по вопросам эвакуации Купянской городской территориальной громады Купянского района Харьковской области, ввиду нестабильной ситуации безопасности, обусловленной постоянными обстрелами территории громады российскими оккупационными войсками", - говорится в сообщении.

Сейчас на территории громады зарегистрированы 812 детей, 724 человека с инвалидностью, 140 из которых маломобильные.

Всех, кого вывезут, обещают расселить и предоставить им статус ВПЛ и гуманитарную помощь.

Напомним, Купянское направление регулярно фигурирует в сводках Генштаба, сам Купянск подвергается обстрелам. В частности, во вторник там обстрелом был разрушен детский сад, погиб 63-летний мужчина.

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