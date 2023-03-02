Утром в четверг, 2 марта, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что за сутки украинские войска отразили более 170 атак противника.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

ВСУ отбили атаки врага на Купянском и Лиманском направлениях - в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

Противник штурмует Бахмут, а также атаковал в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка и Ивановское, сообщает Генштаб.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях атаки шли в районах н.п. Каменка, Северное, Водяное, Невельское и Марьинка.

Также сообщается, что за сутки россияне нанесли 14 ракетных ударов по гражданским объектам в Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. Также за сутки сбито два "Шахеда". Угроза ракетных ударов очень высока по всей территории Украины.

В приграничных районах Белгородской области противник продолжает инженерное оборудование местности, устанавливает противотанковые заграждения, сообщают в ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 371-го дня войны. Ночью по Украине была атака "Шахедов", все четыре дрона были сбиты над Полтавской областью. В ВСУ предупредили, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Украинский институт будущего сообщил, что РФ может начать свое новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне.

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