За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли два человека, еще пять травмированы.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко в своем телеграм-канале.

Два человека погибли из-за обстрелов в Великой Новоселке, уточнил он.

Напомним, ночью войска РФ вновь обстреляли Днепропетровскую область.

Также сообщалось, что в Запорожье увеличилось количество погибших в результате удара по многоэтажке.

Война в Украине продолжается уже 373-й день. Мы следим за новостями 3 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 372-го дня войны. Давление противника в районе Бахмута усиливается. При этом британская разведка делает прогноз о том, что наступившая оттепель может затруднить российские операции. Поскольку техника будет вязнуть в грязи, что дает преимущество обороняющейся стороне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.