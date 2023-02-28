На оккупированных территориях Донецкой области заявили о подготовке к запуску Углегорской и Мироновской ТЭС, которые были захвачены в ходе наступления российских войск летом прошлого года.

Об этом заявил т.н "министр угля и энергетики ДНР" Андрей Чертков, пишут местные СМИ.

Чертков сообщил, что работа этих станций "будет зависеть от мощностей, которые нам необходимы" и "возможно, по мере запуска промышленных предприятий мощности понадобится больше".

Углегорская ТЭС является одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций. Входит в компанию "Центрэнерго".

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