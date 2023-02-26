По состоянию на субботу, 25 февраля, российские войска оккупировали 1877 украинских населенных пунктов.

Об этом заявил Владимир Зеленский на мероприятии, посвященном солидарности Германии с Украиной.

Президент Украины также добавил, что Россия пытается захватить еще больше украинской территории и разрушить как можно больше судеб, но "мы должны сделать все возможное и невозможное", чтобы не позволить ей это сделать.

Последний раз президент озвучивал такую статистику летом. По состоянию на 2 июня под контролем РФ было 2603 населенных пункта.

Кроме того, по состоянию на июнь прошлого года войска РФ оккупировали около 22% сельскохозяйственных земель Украины.

Война в Украине продолжается уже 368-й день. Мы следим за новостями 26 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 367-го дня войны. Российская армия усилила атаки в направлении Бахмута, два дня подряд шли мощные обстрелы Авдеевки.

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Олеся Медведева в своем блоге разбирается, почему год назад Путин начал вторжение, а Зеленский в него не верил.