Ночью 3 марта войска РФ дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Под обстрел из тяжелой артиллерии попала Марганецкая громада. Погибших и пострадавших нет.

Спасатели обследуют территории, где произошли прилеты и выясняют последствия ударов.

Война в Украине продолжается уже 373-й день. Мы следим за новостями 3 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 372-го дня войны. Давление противника в районе Бахмута усиливается. При этом британская разведка делает прогноз о том, что наступившая оттепель может затруднить российские операции. Поскольку техника будет вязнуть в грязи, что дает преимущество обороняющейся стороне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.