На утро 3 марта число погибших в Запорожье после ракетного удара РФ по многоэтажке выросло до пяти человек.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на данные областной полиции.

По обновленной информации, еще восемь человек травмированы и 12 считаются без вести пропавшими.

В ГСЧС добавили, что спасатели продолжают работу по поиску людей под завалами и демонтажу опасных элементов дома круглосуточно. По состоянию на 07:00, 3 марта сотрудники ГСЧС деблокировали тела еще двух погибших жильцов дома.

Также спасатели опубликовали видео ликвидации последствий удара по дому.

Напомним, россияне ударили по жилой пятиэтажке в Запорожье позавчера. В результате дом почти полностью разрушен. Под его завалами могут оставаться люди.

Мы публиковали рассказ жительницы разрушенной в Запорожье пятиэтажки. Она рассказала о моменте попадания ракеты в дом.

Также публиковали фото разбора завалов разрушенной многоэтажки в Запорожье.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар россиян по многоэтажке в Запорожье.