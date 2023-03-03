В Запорожье увеличилось количество погибших в результате удара по многоэтажке
На утро 3 марта число погибших в Запорожье после ракетного удара РФ по многоэтажке выросло до пяти человек.
Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на данные областной полиции.
По обновленной информации, еще восемь человек травмированы и 12 считаются без вести пропавшими.
В ГСЧС добавили, что спасатели продолжают работу по поиску людей под завалами и демонтажу опасных элементов дома круглосуточно. По состоянию на 07:00, 3 марта сотрудники ГСЧС деблокировали тела еще двух погибших жильцов дома.
Также спасатели опубликовали видео ликвидации последствий удара по дому.
Напомним, россияне ударили по жилой пятиэтажке в Запорожье позавчера. В результате дом почти полностью разрушен. Под его завалами могут оставаться люди.
Мы публиковали рассказ жительницы разрушенной в Запорожье пятиэтажки. Она рассказала о моменте попадания ракеты в дом.
Также публиковали фото разбора завалов разрушенной многоэтажки в Запорожье.
Также мы писали, что президент Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар россиян по многоэтажке в Запорожье.