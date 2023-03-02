Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 2 марта.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о заседании Ставки ВГК по фронтовой ситуации и безопасности. Докладывали главком и командующие направлений, а также разведка. Рассказал о спасательной операции в Запорожье, где ракета попала в жилой дом. Пообещал ответ - военный и юридический. Сообщил о телефонном разговоре с президентами Бразилии и Швейцарии.

Напомним, минувшей ночью россияне ударили по пятиэтажке в Запорожье. В результате дом почти полностью разрушен. Под завалами могут оставаться люди.

Ранее мы писали, что, по обновленной информации от ГУ Нацполиции в Запорожской области, без вести пропавшими после удара по многоэтажке в Запорожье считают 10 человек (6 женщин, 3 мужчин и 1 ребенок).

Война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 371-го дня войны. Ночью по Украине была атака "Шахедов", все четыре дрона были сбиты над Полтавской областью. В ВСУ предупредили, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Украинский институт будущего сообщил, что РФ может начать свое новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.