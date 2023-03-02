Россия не собирается наступать на Харьковскую область.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.

Они отмечают, что РФ минирует границу к северо-западу от Харькова, а формирования наступательных групп не фиксируется.

Такого рода укрепления российских войск говорят о том, что подготовка к восстановлению наступления на этом участке не ведется, считают аналитики.

Ранее Украинский институт будущего назвал возможные сроки и направления удара РФ. Наиболее вероятными направлениями называется удар через Харьковскую и Сумскую области и с территории Запорожской области вдоль Днепра. С возможной целью — Полтава либо восток Полтавской области.

А в Раде назвали вероятное направление контрнаступления ВСУ и озвучили, что для него нужно.

Война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 371-го дня войны. Ночью по Украине была атака "Шахедов", все четыре дрона были сбиты над Полтавской областью. В ВСУ предупредили, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Украинский институт будущего сообщил, что РФ может начать свое новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.