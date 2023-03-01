"У нас все готово". Арестович назвал сроки контрнаступления украинской армии
Украинское контрнаступление начнется в середине апреля.
Такое мнение высказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире программы Марка Фейгина в среду, 1 марта.
"У нас все готово", - сказал Арестович.
Экс-советник Офиса президента добавил, что точные сроки зависят от погоды.
Напомним, накануне в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к контрнаступлению ВСУ.
Ранее мы писали, что секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что вероятным направлением контрнаступления ВСУ является направление Мелитополя и Бердянска.
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