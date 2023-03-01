Украинское контрнаступление начнется в середине апреля.

Такое мнение высказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире программы Марка Фейгина в среду, 1 марта.

"У нас все готово", - сказал Арестович.

Экс-советник Офиса президента добавил, что точные сроки зависят от погоды.

Напомним, накануне в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к контрнаступлению ВСУ.

Ранее мы писали, что секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что вероятным направлением контрнаступления ВСУ является направление Мелитополя и Бердянска.

Война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.