В прифронтовом Северске Донецкой области людей хоронят пряма в городе на пустыре за жилыми домами.

Видео могил выложили местные паблики.

В ролике показаны кресты, сколоченные из частей оград. Вокруг пустыря деревья посечены осколками, некоторые дома зияют выжженными окнами.

Ранее мы сообщали, что полиция Киевщины обнаружила в Бородянке захоронение тел троих убитых войсками РФ мирных жителей. Правоохранители провели эксгумацию останков.

Между тем война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 371-го дня войны. Ночью по Украине была атака "Шахедов", все четыре дрона были сбиты над Полтавской областью. В ВСУ предупредили, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Украинский институт будущего сообщил, что РФ может начать свое новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.