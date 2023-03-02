На Бахмутском направлении очень тяжелая ситуация, около Северска идут тяжелые бои.

Об этом сообщает в видео украинский боец из Северска.

На выложенном в ТикТоке видео, датированном 28 февраля, он рассказывает, что россияне пытаются прорваться в нескольких населенных пунктах и захватить их.

"Идут постоянные артиллерийские обстрелы, напоминает летний период... БК им подвезли, это точно. То, что рассказывают, что у Пригожина нет снарядов, - это вранье", - добавил боец.

По его мнению, есть несколько вариантов развития событий. Наиболее вероятный: россияне хотят захватить Бахмут, а потом окружить северскую группировку.

Ранее командир Вооруженных сил Украины с позывным Мадьяр записал большое видео из Бахмута Донецкой области, который штурмуют российские войска. По его словам, в городе тяжелая ситуация.

При этом ВСУ продолжают удерживать Бахмут, несмотря на интенсивные атаки противника. Решение об отводе войск не принято, как заявил журналистам спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.