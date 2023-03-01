ВСУ продолжают удерживать Бахмут, несмотря на интенсивные атаки противника, говорится в материале CNN. Решение об отводе войск не принято, заявил телеканалу спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

По словам Череватого, РФ использует в Бахмуте опытных "вагнеровцев" с опытом боев в Сирии, Ливии, и других горячих точках, но ВСУ держат позиции, не давая противнику окружить город.

"Противник произвел 209 обстрелов с применением пушечной артиллерии, РСЗО. Со стороны противника было 57 боестолкновений и 1 авиаудар. Только в районе Бахмута было 85 обстрелов всеми видами артиллерии и 25 боестолкновений непосредственно возле города. Мы наносим огромные потери [нашему противнику]. В чем мы сейчас выигрываем у врага, так это в том, что не даем ему планомерно прорывать нашу оборону, не даем ему быстро выйти в тыл, не даем окружить наши войска", - заявил он.

О том, что враг бросил в наступление наиболее подготовленные отряды "Вагнера", рассказывал также командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Также он распорядился отправить в Бахмут дополнительные подразделения украинской армии.

Тем временем война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.