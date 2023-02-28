​​Украинские войска, вероятно, будут вынуждены оставить Бахмут, поскольку россияне сравняют его с землей и защищать город будет невозможно.

Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает также, что в последние недели представители украинских властей стали допускать возможность сдачи Бахмута.

Bloomberg указывает, что 2 февраля Владимир Зеленский заявлял, что отступления из города никогда не будет, однако спустя три недели уже допускал такое развитие событий, чтобы сберечь силы.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию вблизи Бахмута крайне напряженной. Bloomberg полагает, что таким образом представители Киева готовят общественное мнение к этому решению.

"Захват Бахмута станет шагом к тому, чтобы Россия захватила всю украинскую область Донбасса, которую президент Владимир Путин объявил частью России", – так обозначает агентство важность города для Москвы.

"Для Украины цель, скорее всего, состоит в том, чтобы ослабить российские силы в городских боях, сохранив при этом достаточно собственных свежих резервов, чтобы весной начать контрнаступление при поддержке недавно прибывших тяжелых вооружений с Запада", – говорится в публикации.

Отметим, что сегодня появилось свидетельство присутствия "вагнеровцев" в северной части Бахмута.

А вскоре стало известно, что генерал Александр Сырский распорядился отправить в Бахмут дополнительные подразделения украинской армии.