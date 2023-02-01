Сегодня сразу несколько как украинских источников (Анна Маляр и Алексей и Арестович), так и российских в лице военных телеграм-каналов заявили, что россияне перешли в наступление на лиманском направлении - от Кременной на запад.

Также россияне заявили, что захватили село Сакко и Ванцетти к северу от Бахмута и севернее села Благодатное. Украина этого не подтверждала, сообщая, что там ещё идут бои.

Судя по этой информации, россияне продвигаются от Бахмута к Северску с юга. Учитывая, что одновременно РФ наносит удар к северу от Северска (от Кременной на запад по левому берегу Северского Донца), очевидно, что российские войска стремятся помимо прочего взять в полукольцо подразделения ВСУ, обороняющие Северск и окрестности.

Но реализация этого плана зависит от того, смогут ли россияне в ближайшее время существенно продвинуться по обоим направлениям.

Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 342-го дня войны. Войска РФ продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также в ВСУ заявили о переброске "вагнеровцев" на линию фронта в Запорожской области. Тем временем США вчера сообщили, что отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley. А Франция пообещала, что предоставит Киеву еще 12 гаубиц Caesar.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.