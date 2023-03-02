Полиция Киевщины обнаружила сегодня в Бородянке тела троих убитых войсками РФ мирных жителей. Правоохранители провели эксгумацию останков.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

По словам Небытова, в марте 2022 года, во время оккупации, местный житель наткнулся на тела двух застреленных российскими солдатами людей и обгоревшие останки третьего. Мужчина похоронил погибших на местном кладбище. Сейчас он вернулся из-за границы и сообщил в полицию о захоронениях.

Всего в Киевской области после деоккупации уже обнаружили 1373 тела мирных жителей. 197 погибших еще не идентифицированы. 278 человек считаются пропавшими без вести.

Весной, после ухода российских войск, мы рассказывали, как живет Бородянка. Первым делом в городе восстановили снабжение коммунальными услугами, а также мобильную связь и интернет. Также в Бородянке быстро возобновили транспортное сообщение.

Также мы сообщали, что в завалах разрушенных зданий там находили тела людей. К середине апреля после разбора четырех зданий под завалами нашли 26 погибших.