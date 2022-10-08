В освобожденных Лимане и Святогорске началась эксгумация и перезахоронение погибших и умерших во время оккупации. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, в Лимане известно о двух захоронениях. Одно из них насчитывает около двух сотен одиночных могил - предварительно, там похоронены гражданские. На другом участке – братская могила, в которой могут быть как военные, так и гражданские.

На городском кладбище Святогорска перезахоронили 21 тело гражданских, пишет Кириленко.

Как писала "Страна", в Изюме эксгумировали более четырех сотен тел из массового захоронения. Здесь жена одного из погибших узнала руку мужа с браслетом цветов украинского флага, найденную в захоронении под Изюмом. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил погибшему звание Героя Украины.

По данным Associated Press, российская армия отступала из Лимана так быстро, что не забрала тела убитых солдат.

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