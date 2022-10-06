Появились фото Святогорской Лавры после боевых действий. Фото публикуют местные паблики.

На кадрах видны расстрелянные иконы, разрушенные храмы и мост, изрешеченные пулями стены церквей, священнослужителей и работников Лавры, переживших оккупацию.

На стенах надписи "Люди".

На территории Святогорской лавры стоят золоченные кресты, по двору бродят животные.

Напомним, ранее появилось видео из Святогорска, перешедшего под контроль украинской армии.

Также мы публиковали фото пострадавшей от обстрелов Святогорской лавры с высоты птичьего полёта.

Напомним, украинские военные зашли в Святогорск 12 сентября, над зданием Святогорского горсовета вывесили украинский флаг, но официальная информация об освобождении города появилась позже.

Как писала "Страна" ракетные удары по Святогорской лавре наносились даже во время молебна.

Тем временем война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 5 октября.