В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 2 марта. Сообщается, что российские войска штурмуют Бахмут, обстреливают Запорожье, а украинские военные уничтожили эшелон с боеприпасами врага.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Бахмутское направление: армия РФ наступает, штурмует Бахмут. ВСУ отразили атаки в районах Бахмута, Хромово и Ивановского Донецкой области. Купянское и Лиманское направления: россияне безуспешно наступали вблизи Белогоровки и Кременной Луганской области и Спорного Донецкой области. Авдеевское и Шахтерское направления: российская армия наступала в направлении Каменки, Северного и Марьинки Донецкой области, но тоже безуспешно. Запорожское и Херсонское направления: армия РФ обороняется, на отдельных участках продолжает попытки создать условия для перехода в наступление. Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления: без перемен, формирования наступательных группировок РФ не обнаружено. Россияне нанесли 24 авиаудара и три ракетных удара (по Часову Яру Донецкой области и Запорожью), осуществили более 55 обстрелов из РСЗО. Авиация ВСУ нанесла 13 ударов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один состав боеприпасов российской армии.

Ранее мы писали, что в Нацполиции рассказали, сколько детей остаются в Бахмуте и рассказали, как проходит эвакуация.

Война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 371-го дня войны. Ночью по Украине была атака "Шахедов", все четыре дрона были сбиты над Полтавской областью. В ВСУ предупредили, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Украинский институт будущего сообщил, что РФ может начать свое новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.