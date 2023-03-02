Пережившая ночной ракетный удар жительница пятиэтажки в Запорожье рассказала о моменте попадания ракеты в дом.

Видео публикуют местные Telegram-каналы.

"Летят на меня стекла, двери в ванную, спальню. Освободили от всего. Короче, жива осталась", - рассказала она.

Напомним, в результате удара погибли 4 человека. Еще восемь человек - ранены, пятеро считаются пропавшими без вести, среди них - ребенок. Дом почти полностью разрушен.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар РФ по многоэтажке в Запорожье, в результате которого погибли люди.

Война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 371-го дня войны. Ночью по Украине была атака "Шахедов", все четыре дрона были сбиты над Полтавской областью. В ВСУ предупредили, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Украинский институт будущего сообщил, что РФ может начать свое новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.